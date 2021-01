Auf der Pressekonferenz zum Spiel sagte Trainer Hoßmang, dass es klar das Ziel sei, in Unterhaching drei Punkte mitzunehmen.

Diese Nachricht rüttelt nicht nur Magdeburg auf: Vereinsikone Christian Beck ist nicht länger Kapitän des FCM. Der 32-Jährige begründete seinen Rückzug nach Angaben von Trainer Hoßmang damit, der Mannschaft in dieser Funktion bei den kommenden Aufgaben nicht helfen zu können.

In der Tabelle steht die SpVgg knapp über dem Strich und ist mit fünf Punkten Vorsprung auf den FCM aktuell 15.

Wütende Hachinger

Unterhaching wird mit viel Wut im Bauch in die Partie am Samstag gehen. Der Grund ist die bittere 3:4-Pleite nach 3:1-Führung gegen Verl im Nachholspiel des 9. Spieltags am Dienstag.