Zwei Tage vor dem Ende der DDR trafen der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg in der Oberliga noch einmal aufeinander. Und es sollte eine klare Sache für die Saalestädter werden.

Tobias Müller

FCM-Kapitän Tobias Müller sieht sein Team ebenfalls in der Bringschuld - gerade nach dem 0:2 in der Hinrunde. Müller, der auch schon beim HFC unter Vertrag stand, erklärte, dass dafür über 90 Minuten die Einstellung da sein müsse, alles rauszuhauen. Anders können man keine Punkte in Halle holen.