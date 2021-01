Aue wuselt auf der linken Seite, Strauß und Krüger bringen den Ball auf Hochscheidt, der aus 25 Metern aber weiter über den Kasten schießt. So könnte es aber gehen.

Aue mal auf links an der Grundlinie, doch die Eingabe von Testroet ist zu weit für Hochscheidt, ein anderer Aiuer stand nicht im Strafraum.

Kopacz zieht den Freistoß direkt auf das Auer Tor, ein Auer Spieler klärt aber vor Männel per Kopf.

Die Gäste über die linke Seite und Breitkreuz rauscht in Munsy. Gelbe Karte.

Würzburg lässt die Gastgeber kommen, Aue macht das über die Außen. Aber alles noch in überschaubarer Geschwindigkeit.

Los gehts in Aue mit Anstoß für die Gastgeber.

599 Tore hat Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga bisher erzielt, mal sehen, ob heute die 600 fällt.

Flockenwirbel im Erzgebirge, das Spielfeld ist aber in einem guten Zustand.

Die Sperre für den Kickers-Trainer ist nun auch festgelegt worden: Innenraumverbot für ein Spiel, das in Aue, und dazu 5.000 Euro Geldstrafe.

"Die sind in der Liga angekommen sind, haben nachgeladen, sich mit erfahrenen Akteuren verstärkt. Uns erwartet eine brutale schwierige Aufgabe, kein Selbstläufer."

50. Spiel für Schuster

Wenn das kein Grund ist, den nächsten Sieg in der 2. Bundesliga zu feiern: Dirk Schuster sitzt am Dienstag zum 50. Mal bei einem Pflichtspiel auf der Trainerbank des FC Erzgebirge Aue."Drei Punkte wären mir am liebsten."