Der FCM liegt hinten. Nach einer Ecke kommt Klingenburg in der Mitte frei zum Kopfball. Der geht an den linken Pfosten, wo Klefisch frei einköpfen kann. 1:0. Der FCM läuft schon wieder einem Rückstand hinterher.

Köln bekommt den Ball nach dem Freistoß nicht richtig weg. Bittroff mit dem Abschluss aus etwa acht Metern halbrechts. Der Ball knapp am linken Pfosten vorbei. Eine richtig gute Chance.

Malachowski will Rorig rechts schicken, Rorig wird an der Strafraumgrenze gefoult. Gute Möglichkeit.

Wunderlich macht es direkt, knapp links vorbei. Der Ball knallt an die hintere Torstange.

Koronkiewicz kommt am Magdeburger Strafraum zu Fall. Freistoß, zentral, leicht rechts, gefährliche Situation.

Der Freistoß auf den Kopf von Malachowski an der Strafraumgrenze, aber kein Problem für Mielitz.

Freistoß für den FCM, 40 Meter an der Außenlinie. Wird wohl kein Direktschuss ... ;-)

1' Anpfiff

Auf geht's. Köln ganz in Rot mit dem Anstoß, der FCM ganz in blau. Die untergehende Sonne kommt von der Seite, hier also kein Vorteil für eine Mannschaft.