Halbzeit RB ist besser, war dem Tor deutlich näher als Leverkusen. Nach guten Chancen steht es 2:1.

Halbzeit Die Pause ist nötig. Das hat sich auf dem Feld von Aktion zu Aktion, von Foul zu Foul hochgeschaukelt.

45+2 Großchance RB Freistoß der Gastgeber von halbrechts - Klostermann kommt am rechten 5-m-Raum-Eck an den Ball, sein Schuss wird geradeso geblockt.

45' Rudelbildung ... inkl. Schubser eines Leverkuseners. Auch kein Gelb.

45' Kampl fast mit Gelb Der Leipziger will den Ball blocken, erwischt mit den Stollen Aranguiz. Klassisches Drübergehalten. Er kommt ohne Gelb davon.

44' Nicht von ungefähr ... ... erwähnen wir hier auch die Viertelchancen. Mehr bekommen wir hier nicht zu sehen. Aber langweilig ist die Partie auch nicht.

43' Viertelchance RB Leipzig Guter Gegenangriff der Leipziger, Nkunku schließt von halblinks aus 18 m ab, verzieht aber völlig.

40' Viertelchance Bayer Wendell bringt den Ball von links gut rein, aber da ist zentral kein Mitspieler.

38' In den letzten Minuten ... ... ist Leverkusen, was die Offensive betrifft, etwas aktiver geworden.

36' Man sieht ... ... dass hier die beiden besten Abwehrreihen der Liga auf dem Feld stehen. Sie lassen so gut wie keine Abschlüsse zu.

34' Die Gäste ... ... stellen inzwischen etwas besser zu. Der Ball rollt im Mittelfeld. Mehr nicht.

30' Angelino ... ... setzt den Ball knapp am rechten Dreiangel vorbei. Da war noch ein Leverkusener dran und hat so wahrscheinlich den Einschlag verhindert.

29' Freistoß RB ... ... halbrechts an der Strafraumgrenze. Sah wie ein Geschenk aus.

26' Vorteile RB Die Leipziger sind jeweils eine Tick bissiger, ballsicherer, planvoller. Aber das reichte noch nicht für ein Tor.

22' Chance für RB Starker und schneller Angriff über Sörloth, der nach rechts zu Adams gibt, dessen Querpass zu Angelino wird aber abgefangen.

19' Chance für RB Auf der anderen Seite gibt Nkunku zu Olmo, der chippt direkt in den 16er, wo Angelino volley abzieht - vorbei.

17' Großchance Leverkusen Diaby flankt aus dem Halbfeld in den RB-Strafraum, wo Wirtz aus 12 m direkt abschließen will, aber am Ball vorbeihaut.

14' Leipzig ... ... hat mehr Ballbesitz und wirkt etwas gefährlicher. Aber im letzten Drittel fehlt es an klaren Aktionen.

10' Leverkusen ... ... kam in der Anfangsphase zwei Mal bis an den RB-Strafraum, aber das haben die Leipziger gut wegverteidigt.

7' Gutes Tempo ... ... von Beginn an. RB hat leichte Vorteile. Auch weil Leverkusen im Mittelfeld nicht eng am Mann steht und Leipzig Räume bietet.

5' 1. Chance Die erste gute Chance hat RB, genauer gesagt Nkunku. Erst vergurkt er die Ballannahme (war allen vor dem Tor), kurz darauf schlenzt er am Tor vorbei.

1' Anpfiff Es geht los!

#NieWieder RB Leipzig gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus und sagt über den Stadionsprecher: "Nie wieder!" Auf den Anzeigetafeln ist die Regenbogen-Fahne zu sehen.

Aus den Lautsprechern ... ... dröhnt "Fuck you, I w'ont do what you tell me". Starker Song von RATM, aber wenn Nagelsmanns Spieler das hören ... ;-)

Na ja ... ... auf der linken Abwehrseite spielt vielleicht auch Klostermann, und Mukiele ist auf der eher gewohnten rechten Seite.

RB-Aufstellung: Sörloth stürmt RB beginnt mit Sörloth im Sturm - das 3. Mal in Folge. Hinten bekommt Marcel Halstenberg eine Pause verordnet. Für ihn spielt Mukiele links.

*) Okay, Peter Bosz hat "Fernseher" gesagt. Den solle man anmachen. Aber für den Live-Ticker gilt das trotzdem!

"ANMACHEN!" Bayer-Coach Peter Bosz ist sich aber sicher: "Wenn zwei Mannschaften nach vorne spielen wollen, wird es ein attraktives Spiel. Man sollte den Live-Ticker* anmachen."

Insgesamt ... ... neun Spieler fehlen Bayer Leverkusen durch Corona, Quarantäne oder Verletzungen.

Neuzugang muss warten Durch das sich am Sonntag schließende Winter-Transferfenster schlüpfte kürzlich noch der niederländische Verteidiger Jeremie Frimpong (Celtic Glasgow). Er darf aber noch nicht spielen - Quarantäne.

Noch ein Ausfall bei Bayer Die Personalprobleme bei Bayer werden noch größer: Sven Benders Ausfall ist schon länger klar. Nun kann auch Zwillingsbruder Lars (Wadenprobleme) nicht spielen.

Wiedersehensfreude Julian Nagelsmann freut sich auf ein Wiedersehen u.a. mit Patrik Schick. Ob er ihn vermisst? Da bleibt Nagelsmann mit "Ja und Nein" diplomatisch.

Hwang muss bleiben Die Gerüchte um einen Abgang von RB-Stürmer Hee-chan Hwang (Leihe zu West Ham oder Mainz) beendete Nagelsmann: "Wenn wir nicht noch zwei Stürmer holen, ist es überhaupt nicht sinnvoll, ihn abzugeben."

Verletzung im Training Forsberg hat sich am Mittwoch im Training beim "11 gegen 11" am Knie verletzt. Das MRT zeigt laut Trainer Nagelsmann keine schlimmere Verletzung, aber gegen Bayer und auch Bochum am Mittwoch fällt der Schwede aus.

Forsberg nicht dabei Aber auch die Leipziger müssen überraschend auf einen Leistungsträger verzichten: Der "Edeljoker" vom Union-Spiel (1:0) - Emil Forsberg.

Covid-Fall Nr. 5 bei Bayer Amiri ist nach Edmond Tapsoba, Kerem Demirbay, Daley Sinkgraven und Wendell schon der 5. Bayer- Spieler in dieser Saison, der positiv getestet wurde.

Amiri hat Corona Bayer muss am Samstag ohne Nadiem Amiri antreten. Der 24-Jährige wurde laut seinem Klub am Dienstag positiv auf Corona getestet.

Duell der Bayern-Jäger Zweiter gegen Dritter - dies ist wirklich ein Spitzenspiel. Aber: Beide Teams haben zuletzt verloren. Bayer zu Hause gegen Wolfsburg, RB in Mainz.