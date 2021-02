13' Chance HSV Jung mit einem Chip-Ball auf Kittel, der auf links unglaublich viel Platz hat. Die Hereingabe können die Auer gerade so klären. Erste gute Möglichkeit für den HSV.

8' Flanke Jatta Der HSV ist klar Herr im Haus. Jatta hat auf rechts viel Platz, doch entscheidet sich dann für die flache Hereingabe, die Männel sicher aufnimmt.

6' Aue mit Viererkette Es ist doch eine Viererkette bei Aue. Wir werden das in den Aufstellungen gleich mal berichtigen.

4' Freistoß HSV Erstes Foul, erster Freistoß für den HSV aus dem linken Halbfeld. Doch Sonny Kittel verzieht völlig, der Ball geht hinter das Auer Tor.

3' HSV mit Ball In den ersten Sekunden des Spiels das erwartete Szenario: Der HSV hat den Ball und schiebt ihn sich zurecht. Aue in abwartender Haltung.

1' Anpfiff Der HSV stößt an.

Das Steigerlied läuft gerade über die Boxen, während die Teams in den Schacht hinabsteigen. Gleich ist Schichtbeginn.

Jung in der IV Daniel Thioune hat gerade bei Sky erklärt, dass man nicht zweimal umstellen wolle. Heißt also übersetzt: Heyer wieder im Mittelfeld, Jung direkt für Leistner in der Innenverteidigung.

Schiedsrichter Schiedsrichter der Partie ist Florian Badstübner, der assistiert wird von Thomas Stein und Patrick Hanslbauer. Für Ruhe zwischen den Trainerbänken soll Henry Müller sorgen, und im Kölner Videokeller hat es sich Harm Osmers gemütlich gemacht.

Wetter Das Wetter im Erzgebirge: Regen, fünf Grad. Es ist herbstlich. Die nächsten Tage soll es übrigens bitterkalt werden. Denken Sie bitte an den Wintermantel!

Aufstellungen Bei Aue startet Steve Breitkreuz für den verletzten Florian Ballas in der Innenverteidigung - heißt: Es riecht stark nach Dreierkette. Ansonsten: Jan Hochscheidt für Calogero Rizzuto. Mögliche taktische Umstellungen also in der Offensive, wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden.

Aufstellungen Die Aufstellungen sind da. Beim HSV startet Gideon Jung für den verletzten Toni Leistner - allerdings ist nicht klar, ob Jung tatsächlich in der Innenverteidigung starten wird oder die Position mit dem defensiven Mittelfeldspieler Moritz Heyer tauscht.

Tabelle In der Tabelle ist die Ausgangslage klar: Der HSV marschiert als Spitzenreiter mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung 1. Bundesliga. Aue hängt im Mittelfeld fest - nach der Niederlage in Fürth befinden sich die "Veilchen" aktuell auf Platz acht.

Aue muss auf Ballas verzichten Auch Erzgebirge Aue hat wegen muskulärer Probleme einen Ausfall zu beklagen: Wie Trainer Dirk Schuster am Mittwoch auf der Pressekonferenz bekanntgab, hat sich Innenverteidiger Florian Ballas einen Muskelfaserriss zugezogen. Er ist neben den Langzeitverletzten Fabian Kalig und Malcolm Cacutalua der dritte fehlende Innenverteidiger.

Leistner fehlt den Hamburgern Allerdings müssen die Hamburger ausgerechnet in Aue auf ihren gebürtigen Sachsen Toni Leistner verzichten. Der Innenverteidiger, der in dieser Saison eine wichtige Stütze in der Innenverteidigung neben Stephan Ambrosius ist, zog sich beim Spiel gegen Paderborn einen Muskelbündelriss zu.

Hamburg: Sieg gegen Paderborn Die Hamburger wiederum sind seit neun Spielen ungeschlagen, sieben davon haben sie gewonnen. Insbesondere in der Offensive zeigt sich der Tabellenführer wahnsinnig durchschlagskräftig: In besagten neun Spielen gelangen 24 Tore. Zuletzt bezwang der HSV den SC Paderborn mit 3:1.

Aue: Niederlage in Fürth Aue bestreitet aktuell harte Wochen in der 2. Bundesliga. Nach dem HSV folgen Heidenheim, Bochum und Kiel als nächste Gegner. Bereits am vergangenen Wochenende spielten die "Veilchen" bei der spielstarken SpVgg Greuther Fürth - und verloren 0:3.