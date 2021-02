Glattes 4:0 im Hinspiel Das Hinspiel in Leipzig am 3. Oktober vergangenen Jahres entschied RB Leipzig glatt mit 4:0 für sich. Wenige Minuten vor der Pause, nachdem Angelino per Hechtkopfball das zwischenzeitliche 2:0 besorgt hatte, war der Schalker Widerstand gebrochen.

Weltmeister im Schlussverkauf Zudem griffen die Verantwortlichen um den - gelinde gesagt - bislang glücklosen Sportdirektor Jochen Schneider (zuvor in RBL-Diensten) jüngst noch bei Shkodran Mustafi, vom FC Arsenal abgeschobener Weltmeister von 2014, zu. Ob der noch bis Freitag in Quarantäne befindliche Verteidiger schon im Kader für Leipzig steht, entscheidet sich kurzfristig.

Jäger und Panzer Es ist ja nicht so, dass die Schalker nicht verzweifelt alles versuchen, den ersten Bundesliga-Abstieg seit 33 Jahren zu verhindern. Sead Kolasinac, dem sein früherer Arsenal-Kollege Theo Walcott den Kosenamen "Panzer" verpasste, und der alternde Klaas-Jan Huntelaar (in allerbesten Zeiten als "Hunter" im Strafraum gefürchtet) kehrten zu S04 zurück.

Kein Hoffenheim-Effekt Das 4:0 über Hoffenheim vor knapp vier Wochen, wodurch Tasmania Berlin immerhin den ewigen Negativrekord (31 Buli-Spiele in Serie ohne Sieg, Schalke kam jüngst auf 30) weiter allein für sich beanspruchen darf, sollte eine Initialzündung sein - verpuffte jedoch allzu schnell. Es schlossen sich drei Niederlagen und ein Remis an.

Schafft es Gross? Doch auch unter Christian Gross - kurz vor Jahresende verpflichteter, vierter S04-Trainer dieser Saison - deutet noch nicht allzu viel auf die sportliche Rettung der auch finanziell taumelnden "Königsblauen" hin. Die Bilanz des 66-jährigen Schweizers seit seiner Ankunft: Vier Punkte aus sechs Bundesliga-Spielen.

Prinzip Hoffnung auf Schalke Wer Grusel aushält, sollte in den Tabellenkeller schauen. Ganz unten klebt der einstige Europacup- Dauergast FC Schalke 04 - mit einem einzigen Sieg aus 19 Spielen, insgesamt acht Zählern und dem Torverhältnis von 15:49. Was bleibt, sind das Prinzip Hoffnung und 15 Partien, um neun Punkte Rückstand zum rettenden Ufer doch noch irgendwie aufzuholen.

S04-Aus in Wolfsburg Im Sonntagslostopf wird Schalke 04 fehlen. Trotz eines couragierten Auftritts verloren die Gelsenkirchener am Mittwoch knapp mit 0:1 in Wolfsburg. Hoppe (2x) und Uth vergaben drei Riesengelegenheiten zum Ausgleich. Dem wenig inspirierten VfL reichte Wout Weghorsts abgestaubter Treffer seines verschossenen Elfmeters zum Weiterkommen.

Sonntag: Viertelfinal-Auslosung RB Leipzig darf also weiter vom zweiten Finaleinzug der Klubgeschichte nach 2019 träumen. Am Sonntag wird die Runde der letzten Acht ausgelost. Mögliche Kontrahenten sind Dortmund, Wolfsburg, Gladbach und Bremen aus der Bundesliga sowie die Zweitligisten Regensburg und Kiel und Sensationsviertelfinalist Rot- Weiß Essen aus der Regionalliga.

Der Mann für den Pokal Poulsen trifft in der laufenden Pokalsaison, wie er will: Mit dem Doppelpack schraubte der Däne sein Tore-Konto auf vier in den drei bisher absolvierten K.o.-Duellen. Überhaupt dürfte der 26-Jährige aus dem Abend neues Selbstvertrauen geschöpft haben, nachdem er nur eines seiner vorherigen fünf Spiele (in Mainz fehlte der Angreifer verletzt) im neuen Jahr von Beginn an bestreiten durfte.

Klare Sache gegen Bochum Zunächst ein Blick zurück. Der momentane Zweitliga-Zweite VfL Bochum wehrte sich am Mittwochabend nach Kräften gegen den neuerlichen Champions-League-Aspiranten RBL. Jedoch war spätestens mit Yussuf Poulsens 3:0 (66.) alles entschieden. Zuvor hatten Haidara und Sabitzer getroffen, abermals Poulsen besorgte eine Viertelstunde vor Abpfiff den Rest.