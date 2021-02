Die Rasenheizung hat ganze Arbeit geleistet. Eine Woche lang powerte sie mit 45 Grad durch - vom Schnee und Eis ist im Harbig-Stadion nichts mehr zu sehen. Dazu scheint gerade die Sonne in Dresden. Top- Bedingungen also!

Live mitfiebern

Dynamo will den nächsten Schritt Richtung Wiederaufstieg machen. Hier könnt ihr live mitfiebern - im Ticker und/oder Audiostream. Ab 16.15 Uhr gibt es dann bewegte Bilder in einer XL- Zusammenfassung hier in der APP und im Web.