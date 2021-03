Joe Enochs schickt mit Nkansah, Lokotsch und Jensen drei neue Feld- Spieler in die Startelf. Strietzel, Schikora und Starke sind dafür nicht dabei.

Corona-Fall beim KFC

KFC-Spieler Gino Fechner wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet und wurde isoliert. Alle anderen Tests sollen nach Vereinsangaben negativ ausgefallen sein. Das Spiel scheint aktuell also nicht in Gefahr zu sein.