Die FCM-Kicker dürften noch gute Erinnerungen an Türkgücü haben: Im Hinspiel im Oktober gelang den Magdeburgern beim 2:0 einer von nur fünf Saisonsiegen.

In der Partie gegen Magdeburg werden die Münchner nun vom bisherigen Co-Trainer Andreas Pummer betreut, der als Interimstrainer auf der Bank sitzt.

Überraschend sicher die Entlassung von Türkgücü-Coach Alexander Schmidt. Der Aufsteiger steht als Tabellensiebter gut da. Nach drei Niederlagen in Folge sah die Klubführung aber eine "negative sportlichen Entwicklung". Daher musste Schmidt gehen.

Statistik: Nur zwei Auftaktsiege

Sieben Trainerstationen hat der 49- jährige Titz in seiner Karriere bereits erlebt. Bei nur zwei Klubs (HSV U17 und Essen) konnte Titz auch die Auftaktspiele gewinnen. Ein Erfolg am Montag wäre also eher ein Ausreißer aus dieser statistischen Historie.