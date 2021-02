SCM in Schwung

Die Magdeburger sind bestens aus der WM-Pause gekommen. Nach einem Europapokal-Kantersieg gegen Besiktas und dem knappen Erfolg über Minden in der Bundesliga folgte am vergangenen Dienstag das nächste Ausrufezeichen in der European League: Der Auswärtssieg beim bis dato verlustpunktfreien Spitzenreiter Montpellier.