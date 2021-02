Pause in Magdeburg. Kein Handball- Leckerbissen, aber der SCM führt dank einer starken Schlussphase der ersten Hälfte mit drei Toren.

Der SCM liegt 10:11 hinten und ist noch 1:45 Minuten in Unterzahl.

So einen richtigen Knaller-Auftritt hat der SCM noch nicht. Fehlabspiele, Unkonzentriertheiten - aber die Magdeburger führen immerhin.

Die Gäste für zwei Minuten in Unterzahl. Chance für Magdeburg, sich etwas abzusetzen.

Im Hinspiel kassierte der SCM aber eine knappe 29:30-Niederlage - die bisher einzige in der European League in dieser Saison. Auch dafür soll es eine Revanche geben.

Zu Gast in der leeren Getec-Arena sind die Schweden von Alingsas HK. Die Schweden können als Fünter der Vorrundengruppe das Achtelfinale nicht mehr erreichen.

Mission Gruppensieg sichern

In der European League hat der SC Magdeburg das Achtelfinale bereits sicher. Heute will der SCM die Tabellenspitze in seiner Vorrundengruppe absichern.