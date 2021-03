Vor dem Anpfiff eine Schweigeminute für die Münchner Fußball-Legende Peter Grosser, der bei Unterhaching auch lange Trainer und Vize-Präsident war. Er starb in dieser Woche 82-jährig.

Der Referee ist ein Neuling in der 3. Liga, macht seine erste Saison. Er ist heute Chef an der Pfeife.

Die Hallenser in wei0 mit roten Nummern und einem roten Streifen an der Brust. Der HFC betritt den Rasen als Erste.

Halle wechselt neben der Abwehr auch den Torwart aus. Schnorrenberg wollte sich in der Woche noch nicht festlegen. Aber heute nimmt er Eisele raus und lässt dafür den zuletzt wegen eines Muskelbüdelrisses fehlenden Sven Müller wieder spielen.

Unterhasching-Coach van Lent vertraut der Startelf, die in der vergangenen Woche gegen 1860 lange sehr gut mitgehalten hat und etwas unglücklich 1:3 verlor.

In der Hallenser Hintermannschaft ist aus dem Lübeck-Spiel nur noch Reddemann übrig. Vucur fehlt gelbgesperrt, Menig und Sternberg nur auf der Bank. Dafür Boeder, Vollert und Landgraf im Team.

Beim HFC die Abwehr durcheinandergewirbelt, Gastgeber Unterhaching wie in der Vorwoche.

Vor einem Jahr

Wissen Sie noch, was da war? Das letzte Heimspiel des Halleschen FC vor einem mit Zuschauern vollbesetzten Stadion. Ein Spiel - gefühlt aus einer anderen Zeit. Der FC Ingolstadt war am Sonntag genau vor einem Jahr (08.03.2021) in Halle zu Gast. Halle kämpfte vor 6.238 Fans gegen den Abstieg und holte ein Remis.