Gleichwohl weiß Aues Fußballlehrer um die Stärken seiner eigenen Mannschaft. "Wir haben gezeigt, dass wir mit solchen Mannschaften auch spielerisch mithalten können. Unser Ziel ist es, in Kiel zu punkten", so Schuster.

Schuster lobt Kiel

In Aue tritt man die Reise nach Kiel mit ordentlich Respekt an. "Sie analysieren ihre Gegner genau und besitzen in der Offensive viele gute Automatismen und Laufwege. Hut ab vor der Leistung des gesamten Vereins", meinte Aue-Coach Dirk Schuster auf der PK am Donnerstag.