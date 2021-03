In rund drei Stunden geht's los in der Magdeburger Arena. Der FSV Zwickau hat es dem FCM gestern beim 3:0 gegen Verl schon mal vorgemacht, wie es gehen mit tollem Offensivfußball.

"Ich denke, dass der Sieg ihnen ein bisschen Flügel verliehen hat, dass sie mit breiter Brust gegen uns spielen werden, aber letztlich liegt es an uns", sagt der frühere Chemnitzer Coach, der jetzt Mannheim trainiert.

Mehr als zehn Jahre spielte Christian Prest beim FCM. Im Podcast erinnert er sich an jene Zeit, die auch viele Fans geprägt hat. Auch heute ist er noch mit dem Club im Kontakt - als Pressesprecher des Fußballverbandes.

FCM-Pleite im Hinspiel

Im Hinspiel verlor der FCM am Ende deutlich in Mannheim. Zudem kassierte Tobias Müller in der Schlussphase Rot für eine Notbremse.