Strauß verliert folgenschwer den Ball im eigenen Aufbau am Strafraum an Rapp, dann kommt Honsak ins Spiel, bringt den Ball klug ins Zentrum, wo sich Torjäger Dursun nicht lange bitten lässt und eiskalt ins lange Eck verlängert.

4' Tor für den SV Darmstadt - 1:0!

Erster Teil-Erfolg für den FCE: Martin Männel gewinnt den Münzwurf und entscheidet sich für den Ball. Aue wird also in Kürze anstoßen.

Der Countdown läuft

In wenigen Minuten geht es los auf der noch immer halben Baustelle am "Böllenfalltor" - beide Teams kommen soeben auf den Rasen. Aue spielt in grellem Orange, Darmstadt in gewohntem Blau-Weiß.