Dynamo-Startelf wie in Meppen Die Aufstellungen sind da. Dynamo-Coach Kauczinski im "Never Change a Winning Team"-Mood. Er lässt die gleiche Startelf auflaufen wie zuletzt beim 4:0-Sieg in Meppen.

Saarbrücken: Faire Blitzstarter Noch ein bisschen Statistik: Saarbrücken erzielte mit zehn Toren ligaweit die meisten Treffer in der Anfangsviertelstunde. Und mit 43 Karten führt der FCS die Fairplay-Tabelle an.

Dynamo: vorn und hinten Spitze Dresden hat die beste Offensive - kein Team erzielte mehr Tore - und die beste Defensive - kein Team kassierte weniger Gegentore - der Liga. Zudem holte Dresden die meisten Siege der 3. Liga: 17 Mal durften die schwarz-Gelben in dieser Saison einen Dreier bejubeln.

Elfmalige Spitzenreiter Mit Dresden und Saarbrücken treffen die beiden elfmaligen Tabellenführer aufeinander: Der FCS stand vom 3. bis 13. Spieltag ganz oben, Dresden vom 14. bis 21. und seit dem 24. Spieltag.

Mörschel hat eingeschlagen Großen Anteil an Kauchzinskis "wir sind besser"-Einschätzung hat Winter- Neuzugang Mörschel. Allein in den letzten beiden Spielen war er an vier Toren beteiligt, traf dreimal selbst und legte einmal auf. Vorne drin hat auch Christoph Daferner einen Lauf, er traf in vier der letzten fünf Spiele.

Dynamo: Nur eine Heimniederlage Dresden ist eine Heimmacht. Dynamos einzige Heimniederlage in dieser Saison war das 1:2 gegen Zwickau im Oktober. Seitdem hat Dynamo zu Hause in neun Spielen sieben Mal gewonnen und zwei Mal Remis gespielt.

Sechs Spiele ungeschlagen Dresden feierte in der Vorwoche in Meppen seinen 100. Sieg in der 3. Liga und kann aktuell auch die beste Serie aufweisen: Nur Dynamo ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Aufstiegswahrscheinlichkeit 91 % Dynamo hat 54 Punkte auf dem Konto, so eine Ausbeute nach 27 Spieltagen schafften in der Drittliga-Historie zuvor 11 Teams. Von diesen 11 sind 10 am Ende aufgestiegen - die beeindruckende Dynamo- Aufstiegswahrscheinlichkeit liegt damit bei 91 Prozent.

Kauczinki: "Besser geworden" Dynamo-Coach Kauczinski sagt, sein Team sei im Vergleich zum Hinspiel "in allen Bereichen stärker geworden. In der Stabilität der Defensive, aber auch, wie wir ach vorn kombinieren, die Abstimmungen und Laufwege."

Hinspiel verloren Das Hinspiel im Herbst in Saarbrücken verlor Dynamo durch einen Last-Minute- Treffer 1:2.

Dynamo-Wochen der Wahrheit Der Spitzenreiter trifft in den kommenden Spielen mit Saarbrücken (dem Tabellen-Vierten), Wehen Wiesbaden (dem Fünften), 1860 München (dem Sechsten) und Hansa Rostock (dem Dritten) auf die absoluten Top-Klubs der 3. Liga. Am Ende der Serie will Dresden beweisen, dass es verdient an der Tabellenspitze steht.

Dynamo zuletzt zweimal 4:0 Das Team von Markus Kauczinski ist auf dem besten Weg zurück in die 2. Bundesliga, hat fünf der letzten sechsten Spiele gewonnen, zuletzt gegen Ingolstadt und Meppen jeweils mit 4:0.