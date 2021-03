Der Himmel über dem Bayern-Campus ist bewölkt, das Thermometer zeigt elf Grad an.

Noch eine Stunde

bis zum Anpfiff. Wir haben schonmal ein paar Fakten für euch. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Schultes aus Betzigau. An den Seitenlinien laufen Andreas Hummel und Tobias Wittmann entlang. Der Rasen ist, so die Auskunft der Magdeburger, in einwandfreiem Zustand.