Defensiv haben die "Löwen" einige Probleme, so muss z.B. Erdmann wegen einer Rotsperre passen. Aber in der Offensive sind die Gäste richtig stark besetzt. Mölders, Lex, Neudecker und Biankadi sind absolute Liga-Größen nach vorn.

Debakel im Hinspiel

Auch wenn es am vergangenen Wochenende ein bitteres 0:3 gegen die SpVgg Unterhaching gab, wird auch das Hinspiel gegen 1860 München noch in den Köpfen der Hallenser herumschwirren. 1:6 geriet die Schnorrenberg-Elf am 9. Spieltag in München unter die Räder.