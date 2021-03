"Unser Ziel ist es, die größtmögliche Herausforderung für jeden Gegner zu sein und jedes Spiel zu gewinnen", formulierte Nagelsmann unmissverständlich, doch "dafür müssen wir extrem an unsere Grenzen gehen, man gewinnt die Spiele in der Bundesliga nicht mal ebenso im Vorbeigehen. Es ist immer sehr viel Arbeit, es sind enge Spiele."

Nach Liverpool ist vor der SGE

Nach dem lehrreichen Ausscheiden in der Champions League will RB Leipzig an die jüngeren Auftritte auf nationaler Ebene anknüpfen. Dort sind noch alle Titelchancen gegeben. Aber man "gewinnt die Spiele in der Bundesliga nicht mal eben so im Vorbeigehen", weiß RB-Trainer Julian Nagelsmann - und schon gar nicht gegen Eintracht Frankfurt