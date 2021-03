Der Angreifer macht heute sein 200. Spiel in der 3.Liga. König steht momentan bei acht Saisontoren und netzte sowohl beim 3:0 gegen Verl, als auch unter der Woche in Saarbrücken.

Zwickau dagegen ist gerade auswärts eine Macht und hat erst zwei Spiele in der Fremde in dieser Spielzeit verloren.

"Wir sind wie eine Art Familie"

Zwickaus Verteidiger Jozo Stanic machte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch einmal deutlich, warum es bei den Schwänen wieder so gut läuft: "Auch in der Phase, wo es nicht so gut lief, war es nicht so, dass die ganze Zeit schlechte Stimmung da war. Wir sind eine Mannschaft, in der jeder den anderen aufbaut."