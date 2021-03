Es wurde ein glücklicher 2:1- Heimsieg für Leipzig, wobei Alexander Sörloth mit einem verschossenen Elfmeter erst so richtig Spannung in die Partie brachte.

Nach einer verletzungsbedingten Auswechslung in der Champions League trainiert Kevin Kampl noch nicht mit der Mannschaft. Ob es für Freitag reicht, ist fraglich.

Nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt muss nun am Freitag in Bielefeld ein Sieg her. Ein weiterer Ausrutscher könnte alle Meisterschafts-Träumereien zum Platzen bringen.