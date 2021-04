des FCK über links. Zimmer war mutterseelenallein in der Mitte, Reddemann mit wichtiger Klärungsaktion ins eigene Toraus.

im leeren Fritz-Walter-Stadion. Die Sonne scheint, das ist natürlich ein schlechtes Omen für den FCK in diesem legendären Stadion. ;)

Konter Halle, Foul Ouahim in Strafraumnähe. Erste Gelbe Karte der Partie und Freistoß HFC aus gefährlicher Position.

Okay. Der FCK spielt wohl doch mit Viererkette. Und: Hercher spielt als rechter Verteidiger und Zimmer im rechten Mittelfeld.

Eine kleine Änderung: Götze spielt beim FCK wohl nicht im defensiven Mittelfeld, sondern in der Abwehr. Heißt: Fünferkette. Wir beobachten das mal, ob das auch so stimmt.

Aufstellungen

Beim 1. FC Kaiserslautern steht Felix Götze, der Bruder von Mario, in der Startelf. Er ist derzeit auf Leihbasis vom FC Augsburg in der Pfalz. Wir erwarten den FCK in einer ähnlichen Formation wie den HFC, im 4-2-3-1. Aber vielleicht wird es auch ganz anders ...