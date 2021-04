Nach einem Pass von links scheitert Martinovic an Brinkies.

Zwickau spielt sich gut durch, Miatke kann aus 17 m von halblinks abschließen, bleibt aber noch an einem Abwehrbein hängen.

Was für eine Gelegenheit: Starke setzt sich links gegen Verlaat durch, schiebt klasse auf König, der scheitert aber frei am heraus stürzenden Königsmann!

Waldhof versucht es gleich mit Offensive und will den FSV in die eigene Hälfte drängen.

Zwickau in rot, Waldhof in blau- schwarz.

Schiedsrichter Tom Bauer aus Neuhofen. Sein zehntes Spiel in dieser Drittliga-Saison. Den FSV pfif er beim 1:1 bei Viktoria Köln.

"Wenn wir der Meinung sind, dass wir schon etwas erreicht haben, dann wird es problematisch. Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition, jetzt heißt es punkten, punkten, punkten", so Trainer Enochs bei "Magenta-Sport".

Optisch schaut es hier in Mannheim sehr schick aus. Die Sonne scheint.

Zuletzt gelang Waldhof in fünf der sieben Partien kein eigener Treffer.

Aber mit Zwickau kommt eine sehr harte Nuss. Die "Schwäne" sind nicht nur in guter Form, sondern verloren auswärts ganze zwei Partien.

Geschäftsführer Markus Komp sagt, dass man lange genug am Aufstieg gearbeitet habe. Das könne man nicht wieder aufs Spiel setzen.

Diese Partie gilt aber nun schon als eine Art von Finale für den Ex- Chemnitz-Trainer. Nur ein Sieg zählt.

Trainer

Weil die Leistung beim 0:1 in Ingolstadt absolut in Ordnung war, und das Glück nicht auf der Seite der Kurpfälzer war, hielt Sportchef Kientz ("Knochen-Jochen" als beinharter Verteidiger) an Glöckner fest.