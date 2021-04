2' Aue läuft früh an Ball und Gegner werden von den "Veilchen" früh attackiert. Karlsruhe gerät in der eigenen Hälfte direkt unter Druck.

1' Anpfiff Der Ball rollt im altehrwürdigen Wildparkstadion! Aue heute ganz in Weiß. Die Hausherren halten in Blau dagegen.

Schuster im Vorfeld "Auch wenn es das dritte Spiel in sechs Tagen ist, machen wir keinen Betriebsausflug. Wir wollen dem KSC wehtun und werden alles investieren", kündigte Aue-Trainer Schuster kurz vor Anpfiff am "Sky"- Mikro an.

Eichner bringt zwei Neue KSC-Coach Christian Eichner hat seine Startformation auf zwei Positionen geändert. Für Marco Thiede und Tim Breithaupt starten Sebastian Jung und Malik Batmaz.

Bussmann & Gnjatic neu dabei Darüber hinaus sind Gaetan Bussmann und Ognjen Gnjatic für Steve Breitkreuz und Clemens Fandrich ins Team gerückt. Jan Hochscheidt und Calogero Rizzuto fehlen aus privaten Gründen. Antonio Jonjic ist gesundheitlich angeschlagen.

Aufstellungen: Aue ohne Männel Aue muss auf seinen Kapitän Martin Männel verzichten. Der Keeper laboriert an Rückenbeschwerden, die er sich im Spiel gegen Braunschweig zugezogen hat. Für ihn steht Philipp Klewin zwischen den Pfosten.

KSC-Legende Schuster Auch für Aue-Coach Dirk Schuster gibt es ein Wiedersehen mit der "alten Liebe". Der 53-Jährige spielte von 1991 bis 1997 für die Badener, absolvierte 167 Bundesliga-Spiele und wurde darüber hinaus 2010 in die Karlsruher Jahrhundertelf gewählt.

Bilanz pro Aue Seit September 2016 warten die Karlsruher auf einen Sieg gegen Aue. Vier der letzten sechs Partien gingen verloren. So auch das Hinspiel, das Aue nach Toren von Florian Krüger, Pascal Testroet (2) und Philipp Zulechner mit 4:1 gewann.

Nazarovs Rückkehr Der 31-Jährige kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Drei Jahre schnürte er die Schuhe für den KSC, ehe er seine Zelte in Aue aufschlug." Ich freue mich riesig. Karlsruhe ist immer noch in meinem Herzen", so Nazarov.

Ausruhen verboten Trotz des vorzeitigen Klassenerhalts richtet sich der Blick bei den "Veilchen" nach vorn. "Es gibt noch ein paar Punkte zu vergeben. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und fahren jetzt nicht nach Karlsruhe und sagen: 'Hier habt ihr die Punkte'", betonte Stürmer Dimitrij Nazarov.

Schuster mehr als zufrieden "Das macht mich riesig stolz. Ich kann der Mannschaft nur einen Riesenrespekt zollen, auch den Kopf oben behalten zu haben und diese schwierige Aufgabe hier auch so hingekriegt zu haben", betonte Aue- Coach Dirk Schuster nach dem Happy End. Nun dürfen sich die "Veilchen" im nächsten Jahr unter anderem auf Duelle mit dem FC Schalke 04 freuen.

Klassenerhalt fix Grund zum Aufatmen gab es im Lößnitztal bereits am Freitag. Dank eines verdienten 2:0-Erfolgs gegen Eintracht Braunschweig knackte Aue die "magische" 40-Punkte-Marke und hat den Klassenerhalt nun auch rechnerisch sicher.

Ursprünglich... ...sollte die Partie bereits am 17. April stattfinden. Wegen eines Corona-Falls beim KSC musste das Team jedoch in eine 14-tägige Quarantäne. Für die Auer ist es damit das dritte Spiel in sechs Tagen.