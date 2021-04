"Wollen ein Statement setzen"

Erst Punktspiel, dann Pokal: Wird gepokert oder experimentiert? "Dafür ist nicht die Zeit", so Nagelsmann, der aber gern ein Statement setzen möchte. Zuletzt hat Bremen gegen Leipzig immer alt ausgesehen, Nagelsmann hätte nichts dagegen, wenn das so bliebe - am Samstag und drei Wochen später...