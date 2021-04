NAch gut einer halben Stunde muss man hier dennoch sagen. Der HFC ist einer Führung näher, jedoch nimmt der KFC jetzt deutlich mehr am Spiel teil und die Offensive der Hausherren legt gerade eine Ruhepause ein.

Damit dürfte auch der KFC in dieser Partie angekommen sein. Die Hallenser müssen hier höllisch aufpassen...

Um Gottes Willen. Feigenspan kommt da aus gut 20 Metern zum Abschluss. Der Ball rauscht gerade so am Pfosten vorbei. Huiii, kurz durchatmen bei den HFC- Verantwortlichen.

Unglücklich von Boyd, der da schon sehr hart in Dorda reinrutscht. Wieder keine Karte.

Dennoch wird es in den nächsten Minuten wichtig, dass die Hausherren sich dann für den Druck auch einmal belohnen und in Führung gehen ...

Ohhhh. Stark von Manu, der sich da außen mit der Schürze einen Eingang ins KFC-Zentrum verschafft und zu Guttau passt. Guttau scheitert jedoch an Königshofer.

Und gleich die nächste HFC- Möglichkeit. Doch Guttau schießt aus gut 18 Metern direkt in die KFC- Mauer.

Bislang konnte der KFC in dieser Saison noch kein Freitagsspiel gewinnen. Hoffen wir mal für den HFC, dass das heute so bleibt.

Die Uerdingen geben hier zu Beginn den Ton an auf dem fremden Platz. Der HFC hält sich noch etwas zurück.

1' Anpfiff

Los gehts im Erdgas Sportpark. Die Gäste aus Krefeld stoßen in weißen Trikots an. Halle in den gewohnten roten Trikots geschmückt.