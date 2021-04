Schade. Da erobert Leipzig in der Defensive den Ball, beim schnellen Gegenstoß unterläuft Krzikalla aber ein technischer Fehler.

Mamic schon mit dem zweiten Fehlwurf, dann noch ein technischer Fehler. Die Messestädter sind noch nicht richtig drin in der Partie.

Die Hausherren mit zwei Toren in zwei Angriffen. Erst trifft Röd, dann Larsen.

SG auf dem Weg zum 4. Titel?

Die Gastgeber präsentieren sich aktuell in einer blendender Verfassung. Mit 36:4 Punkten stehen sie vor dem Spiel auf Rang zwei, allerdings hat Tabellenführer Kiel gestern schon gespielt. So könnte die SG heute wieder vorbeiziehen. Das aber will der SC DHfK verhindern, die ihrerseits Tabellenplatz zehn einnehmen.