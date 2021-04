Comeback von Löwe? Dafür könnte Linksverteidiger Chris Löwe nach langer Verletzungspause wieder zum Einsatz kommen. Vor dem anstehenden Duell gegen den HFC gab sich der Routinier optimistisch.

Dynamo geht am Stock Die Dresdner sind vom Verletzungspech gezeichnet. Insgesamt stehen elf (!) Spieler nicht zur Verfügung. Darunter auch Kapitän Sebastian Mai (Gelbsperre) und die beiden an COVID-19 erkrankten Ransford Königsdörffer und Pascal Sohm.

"Am Ende entscheiden die Nerven" Am Freitag absolvierte die SGD wieder ein komplettes Mannschaftstraining. In puncto Saisonendspurt gab sich Dynamo- Coach Markus Kauczinski gelassen. Man nehme die Situation so an, wie sie ist.

Personallage Halle Jan Shcherbakovski und Fabian Menig müssen angeschlagen passen. Auch die beiden Langzeitverletzten Tobias Schilk und Toni Lindenhahn stehen nicht zur Verfügung.

Schnorrenberg warnt Die Zwangspause für Dynamo Dresden macht die Spielvorbereitung beim Halleschen FC nicht einfacher. "Dynamo ist in der jetzigen Situation schwer zu lesen, weil wir nicht wissen, wie sie personell auflaufen werden", warnte HFC-Coach Florian Schnorrenberg im Vorfeld.

Partie kann stattfinden! Die wichtigste Hürde ist genommen: Die Partie am Samstag kann ausgetragen werden. Darauf haben sich nach MDR- Informationen am Donnerstag Verein und Dresdner Gesundheitsamt geeinigt. Am Freitag ab 11 Uhr kann Dynamo dann auch das Mannschaftstraining wieder aufnehmen.

Tabellerarisch... ...schweben die Hallenser weiter in Gefahr. Derzeit hat man fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Derweil musste Dynamo die Spitzenposition durch die jüngsten Spielabsagen an Rostock abtreten und reiht sich hinter Ingolstadt auf Rang drei ein. Allerdings haben die Sachsen auch noch zwei Spiele in der Hinterhand.

HFC zuletzt Remis Derweil hat der HFC am Dienstag einen Zähler im Abstiegskampf verbuchen können. Die Schnorrenberg-Elf zeigte gegen Verl besonders in der ersten Hälfte eine starke Vorstellung.

Dynamo ausgebremst Nach zwei positiven Coronatests war die SGD im Aufstiegskampf zuletzt zum Zuschauen verdammt. Die Partien gegen Duisburg und Uerdingen mussten verschoben werden. Nun wartet Dynamo auf grünes Licht vom Gesundheitsamt, um das Mannschaftstraining wieder aufnehmen zu können.