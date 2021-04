Atik wird von Müller gut in Szene gesetzt, hat Platz und zieht vor der Strafraumkante ab. Raeder kann den flachen Schuss gerade noch abwehren. Brünkers Nachschuss wird dann geblockt, hätte aufgrund einer Abseitsstellung aber so oder so nicht gezählt.

Atiks Standard wird am ersten Pfosten zunächst verlängert. Dann segelt die Kugel an Freund und Feind vorbei.

Auf geht's. Magdeburg klassisch in Blau-Weiß. Die Gäste aus Lübeck halten in Grün und Weiß dagegen.

"Wir wissen um die Schwere der Aufgaben, entsprechend gehen wir mit der Bereitschaft heran. Wir möchten heute wieder besser Zweikämpfe bestreiten und Fehlpässe minimieren", so Titz am "Magenta"-Mikro.

Landerl optimistisch

Beim VfB übte sich Trainer Rolf Landerl vorab in Optimismus. "Klar, es sind zu wenig Punkte und Siege dabei. Aber wir sind unglaublich stabil geworden und spielen auch vom Resultat her mit einem gewissen Selbstverständnis. Das wollen wir unbedingt am Sonntag in Magdeburg abrufen".