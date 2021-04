Der erste Satz geht an Dresden. Jansika blockt Rivers, die heute noch nicht im Spiel ist. Mit drei Punkten in Folge holt sich der DSC den Satz.

Und prompt Vorteil für den DSC: Mit zwei Punkten in Folge liegen die Gastgeberinnen wieder vorn. Irre, wie spannend schon der erste Satz ist.

Rivers donnert den Ball am Block vorbei: 27:28.

Strock nagelt den Ball an der Linie herunter - DSC mit Mut und Risiko, aber auch dieser Ball wird überprüft. Drin, Punkt zählt.

Storck mit ihrem achten Punkt zum 17:17. Eine überragende Quote. Sie hält ihr Team im Rennen. Zwischendurch lag der DSC schon mit drei Punkten zurück.

... machen da weiter, wo sie am Mittwoch aufgehört haben: Die beiden schlaggewaltigen Spielerinnen punkten um die Wette. Weiter ein ganz enges Spiel.

Erste Führung für den Titelverteidiger, der drei Punkte in Serie macht.

Der erste Punkt geht an den Dresdner SC! Erfolgreicher Block. So kann es weitergehen...

Die Dresdnerinnen griffen im zweiten Spiel deutlich effektiver und variabler an, waren auch in der Block- und Feldabwehr stabiler. Gelingt das heute wieder, ist alles drin.

Spannung steigt

In gut zehn Minuten geht es in der Dresdner Margon-Arena los. Das DSC- Team ist unmittelbar nach dem Spiel am Mittwoch nach Hause gefahren, die Spielerinnen waren erst morgens um 5 Uhr im Bett. Mal sehen, ob die kurze Regeneration ausgereicht hat. Stuttgart dürfte auf jeden Fall ausgeschlafener sein.