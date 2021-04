Leichte Proteste, als Boyd im Strafraum zu Fall kommt, aber es geht weiter. Das geht wohl auch in Ordnung.

Verl versucht es über Kombinationen. Die Gäste sind häufiger am Ball. Halle setzt auf schnelle Angriffe über Boyd, der dann ablegen soll.

Über den Kampf zum Spiel finden - so soll es heute für den HFC heißen. Bei Verl heißt das Motto eher "Über das Spiel zum Spiel finden".

6' Verletzung Verl

Kurt liegt am Mittelkreis, der defensive Mittelfeldmann, der in der kommenden Saison für Liga- Konkurrent Wiesbaden auflaufen wird, hat sich am Fuß weh getan. Manu hat ihn da getroffen, als er zu spät kam.