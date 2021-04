Diesmal Mukiele mit Platz am rechten Strafraumeck. Er zieht ab, der Ball geht knapp am langen linken Pfosten vorbei. Großchance Nummer drei für RB.

Zuerst kommt RB auf den Rasen, Leipzig spielt ganz in weiß mit roten Streifen an der Seite. Spielerkreis der RB-Kicker.

Schiedsrichter Frank Willenborg

Der Osnabrücker ist ein erfahrener Mann an der Pfeife. 52 Mal war er in der Bundesliga im Einsatz. Köln pfiff er bereits viermal - da war kein FC-Sieg dabei. RB Leipzig pfiff er zweimal in der 1. Liga, dabei war eine 2:3- Niederlage gegen Hertha und ein 1:0- Sieg in Bielefeld dabei.