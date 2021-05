Unser Experte verrät uns ein Geheimnis: In der dynamo- und fußballverrückten Kirsten-Familie war die Blamage von der Grotenburg noch nie ein Thema. "Wir haben da in der Familie noch nie darüber gesprochen."

Dynamo-Coach Schmidt startet mit einer 3- 3-3-1-Aufstellung. Erstmals seit Oktober wieder in der Startelf dabei Vlachodimos, den Coach Schmidt gut kennt.

Gutes Fußballwetter in Lotte, bewölkt, bisschen Wind, 11 Grad.

Eine Leseempfehlung zum historischen Duell Uerdingen vs. Dynamo von 1986: Dresdens Frank Lippmann nutzte das Spiel zur Flucht in den Westen. Vor kurzem wurde er 60 Jahre alt.

Eine beeindruckende Torbilanz von 18:13 für Uerdingen steht nach den bisherigen zwölf Duellen. Heißt: Spielen beide Klubs gegeneinander, fallen Tore. Nur im Hinspiel im Herbst in Dresden nicht. Das Duell endete 0:0.

Da war doch was? Ja, Dresden und Uerdingen verbindet eine lange Geschichte, die als "schwärzestes Stunde" oder "Wunder der Grotenburg- Kampfbahn" bekannt wurde. Dynamo schied 1986 im Europapokal nach 2:0- Hinspielsieg und 3:1-Halbzeitführung noch 3:7 aus. Ein Spiel, um das sich viele Mythen ranken.

Neuer Trainer in Uerdingen

Am Tag vor dem Dynamo-Spiel hat Uerdingen einen neuen Trainer verpflichtet. Der 55-jährige Jürgen Press war zuletzt in Chile tätig und betreute die nigerianische U-20- Nationalmannschaft. In Deutschland arbeitete er u.a. bei Wacker Burghausen und dem FC Ingolstadt.