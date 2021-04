Gelb für Stiller nach Foul an Möker, seine fünfte. Er wird gegen Saarbrücken fehlen.

Also, die Hausherren erzeugen hier erheblichen Druck. Das gefällt den kleinen Bayern überhaupt nicht.

Nach dem Eckstoß ist wieder Drinkuth zur Stelle und köpft knapp über den Querbalken. Dritte tolle Möglichkeit für die Gastgeber in der Anfangsphase.

Die Zwickauer machen gleich Betrieb. Starke geht über rechts, Drinkuth kommt angerauscht, Bayerns Waidner klärt in letzter Sekunde.

Ballverlust der Gäste, König in aussichtsreicher Situation. Die Fahne geht nach oben - Abseits.

Los geht's in Zwickau.

Eine Veränderung in FSV-Startelf

Nach dem 0:0 in Magdeburg nimmt Zwickaus Trainer Joe Enochs eine Veränderung in der Startelf vor und bringt Drinkuth von Beginn an für Miatke.