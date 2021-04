Die Spielerinnen kommen auf das Spielfeld. Gleich geht's also los mit Spiel vier der Finalserie. Kann der DSC seine Titel-Hoffnungen am Leben halten oder setzt sich Stuttgart doch durch? Wir werden es erfahren.

Herzlich willkommen ...

... zum vierten Spiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft zwischen dem Dresdner SC und dem MTV Stuttgart. Aktuell liegt der DSC nach Spielen im "Best of five"- Modus mit 1:2 Spielen hinten. Das Waibl-Team muss am Mittwoch in Stuttgart gewinnen, ansonsten ist der Traum vom Titel vorbei. Wir sind für euch mit einem Liveticker dabei.