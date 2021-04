Im Hinspiel vergab Emil Forsberg übrigens sogar einen Foulelfer. Aber egal, der Schwede ist seit 6 Jahren in L.E. und will hier gerne bleiben.

Das mit dem Chancenversieben war schon im Hinspiel dieser Saison so. Letztlich reichte ein Tor für drei Punkte. Zwei davon rettete am Ende Keeper Gulacsi.

... ist laut Julian Nagelsmann nicht die Motivation, denn die stimme. "Sondern wir haben ein Problem in der Verwertung von sehr gut herausgespielten Situationen. Wir arbeiten daran."

Duell der Negativserien

Bei beiden Teams läuft es gerade nicht so prall. RB ist seit 3 Heimspielen ohne Sieg und hat zuletzt in Köln verloren. Stuttgart kassierte zuletzt 3 Pleiten am Stück.