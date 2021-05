... ziehen sich relativ weit zurück, pressen nur habherzig und das meist erst in der eigenen Hälfte.

... gleich mal aggressiv und hoch. Wie am Samstag.

Felix Brych pfeift an - es geht los!

Aufatmen bei den BVB-Fans: Erling Haaland spielt. 37 Pflichtspiel-Tore in dieser Saison - mehr muss man zu ihm nicht sagen.

Unser Blick in die Glaskugel: Konaté ersetzt bald den gelb-rot-gefährdeten Upamecano. Auch Nkunku, Forsberg und Poulsen kommen noch rein.

Nagelsmann experimentiert im Sturm: Hwang und Sörloth gemeinsam in der Startelf - das gab es noch nie. Olmo, zuletzt ein Chancentod - galt ja als gesetzt.

Wir haben mit Leipzigs Ex-Kapitän Dominik Kaiser gesprochen. Er ist wagemutig und sieht RB mit 1:0 vorn. Nur ein Tor im Spiel? Really?

Nagelsmann hat Angelino aus dem Team gekegelt: "Auf die genauen Gründe muss ich jetzt nicht näher eingehen, er steht morgen nicht im Kader." Okay ....

Dortmunds Angriffswucht nimmt im Vergleich zum 3:2 am Samstag noch mal zu. Denn Wunderstürmer Erling Haaland ist wohl wieder fit. Und der Norweger weiß, wie man RB wehtun kann.

Auch im Pokal-Halbfinale ...

... tat sich Dortmund etwas leichter: 5:0 wurde Holstein Kiel bezwungen. RB musste dagegen in Bremen zittern und bis in die Verlängerung. Am Ende wurde ein 2:1- Sieg gefeiert.