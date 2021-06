Mario Huhnstock mit einer starken Parade. Dresden nun mit der Chance, erstmals im Spiel in Führung zu gehen.

Beide Teams sind mit einem Fehlwurf in die Partie gestartet.

Die Dresdner waren zuletzt etwas aus dem Tritt gekommen. So könnte die heutige Rückkehr von Zuschauern (956 erlaubt) in die BallsportARENA ein wichtiger Faktor für die Sachsen sein.

Insgesamt kommen die Hamburger mit allerhand Rückenwind nach Dresden. Zuletzt gewann man vier Spiele in Serie. In ihrem Spiel schaffen es die Hanseaten immer wieder defensiv sehr gut zu stehen.

"Für die Hamburger ist das Spiel gegen uns schon eine Art Matchball- Spiel. Die Hamburger stehen zurecht an der Tabellenspitze und so haben wir nur eine Chance, wenn wir über 60 Minuten eine Topleistung bringen und nicht nur über 50."

Duell mit Spitzenreiter

Der heutige Gegner der Dresdner führt mit 54:12 Punkten die Tabelle an. Lediglich 5 Niederlagen und 2 Remis in 33 Spielen hat das Team von Trainer Torsten Jansen zu Buche stehen. Derzeit gibt es mit dem TuS-N Lübbecke und dem VfL Gummersbach ein Kopf an Kopf Rennen um die zwei Aufstiegsplätze.