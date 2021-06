... sogar in Unterzahl. Damgaard zum 6:17.

Es kommt knüppeldick: Bagersted greift Magnusson in den Wurfarm und zieht Rot. Dazu gibt es Siebenmeter.

22' Timeout FA Göppingen!

Bozic-Pavletic setzt sich Rechtsaußen durch, schlenzt den Ball aber an den Pfosten.

Magnusson trifft von der Sieben- Meter-Linie. Sein drittes Tor in diesem Spiel. Er holt im Vergleich zu Schiller auf...

Pettersson mit seinem ersten Tor in diesem Spiel, im Gegenzug trifft Zelenovic nach zwölf Minuten mal wieder für Göppingen.

14' Tor SC Magdeburg!

Von wegen! Magdeburg trifft sogar in Unterzahl, hatte aber den siebten Feldspieler eingewechselt. Das sieht sehr flüssig und rund aus. Und Göppingen scheitert einmal mehr an Thulin: 2 Tore in 15 Minuten für die Gastgeber.