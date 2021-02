Schluss in Leipzig und Blomberg feiert sich hier wie der Sieger..Am Ende gibt es eine Punkteteilung..

Eigentlich nicht zu erklären, warum der HCL, der hier absolut Spielbestimmend war, so den Faden verlor..

1.639 Zuschauer sehen ein Spiel, welches unnötig spannend ist und nun in seine letzten 10 Minuten geht.

Da waren es nur noch zwei..Der HCL macht es den Gästen in dieser Phase aber auch wirklich einfach.

Die Gäste jetzt allerdings auch mit einer besseren Defensive wie in Hälfte eins..

Reiche jetzt ebenfalls in der Partie und die bedient gleich mal Schulze am Kreis. Erster Treffer Leipzig.

Und weiter gehts mit Halbzeit 2 in Leipzig, in der Blomberg erstmals trifft.

hier an dieser Stelle weiter! Bis gleich also ;)

Saskia Lang mit dem letzten Treffer der ersten Hälfte, Leipzig verdient mit Plus 5 vorn!

Doch das macht Anne Müller per Konter direkt besser und bringt Leipzig erstmals mit 5 Toren in Front.

Und weiter gehts mit tollem Handball!Anspiel auf Schulze am Kreis-Drin und Plus 4 HCL!

25.Minute / 12:9

Tor Leipzig durch Maura Visser per 7Meter und Leipzig geht mit Plus drei in die letzten Minuten der ersten HZ!