Einschätzung: Ein Interview als Sinnbild für die unglückliche Kommunikation des FCM in den vergangenen zweieinhalb Jahren. "Block U", die Ultragruppierung des FCM, forderte deshalb in der Folge auf mehreren Spruchbändern: "Leistungsprinzip für die sportliche Leitung." Sportdirektor Maik Franz musste den Verein zum Ende der vergangenen Saison verlassen.

Bereits im Januar 2020 kritisierte Geschäftsführer Mario Kallnik den Stürmer in einem BILD-Interview – genau wie Angreifer Sören Bertram: "Weder Christian Beck noch Sören Bertram tauchen in den Top 10 der Liga-Torjäger auf. Bei dem vorhandenen Potenzial von beiden ist mir das für die 3. Liga zu wenig." Acht Treffer hatten beide zu diesem Zeitpunkt jeweils erzielt.

Anders stellte sich die Situation ein Jahr später dar: Ohne Not erneuerte Kallnik seine Kritik an Bertram und Beck im vereinseigenen FCM-TV .

Während Bertram daraufhin in den folgenden zwei Partien jeweils ein Tor erzielte, trat Urgestein Beck als Kapitän zurück und stand am vergangenen Wochenende nicht einmal mehr im von Cheftrainer Thomas Hoßmang nominierten Spieltags-Kader.

Einschätzung: Kallniks Kritik an Becks Leistungen mag inhaltlich gerechtfertigt gewesen sein. Nur ließ der Geschäftsführer bei der Kommunikation das nötige Fingerspitzengefühl vermissen. Eine unnötige Baustelle, die den Fan-Frust in der aktuell sportlich so angespannten Situation nur noch verschärfte.

21 Punkte aus 21 Partien, drittletzter Tabellenplatz – der 1. FC Magdeburg steckt im dritten Jahr in Folge im Abstiegskampf. Zwar erinnert Thomas Hoßmang mit seiner Art an Erfolgstrainer Jens Härtel und viele Fans hätten sich gewünscht, dass es mit ihm an der Seitenlinie funktioniert. Nur der enttäuschenden Auftritt am vergangenen Mittwoch gegen 1860 München (0:3) war ein erneuter Tiefpunkt.