"Fans im Osten - wir kommen zu Euch"! Als Steffen Wogawa davon hörte, war für ihn sofort klar: "Da melde ich unseren Verein an". Zunächst "heimlich". Im Alleingang. "Ich habe uns angemeldet und den ganzen Verein damit überrascht. In den ersten zwei Stunden war der Schock groß, dann kam die Freude und jetzt können wir es kaum erwarten", sprudelt es aus Steffen Wogawa heraus. Er ist Teammanager, Pressesprecher und "Mädchen für Alles" in einer Person.

Für Schönbach geht's ums Überleben

Der Schönbacher FV ist ihm eine Herzenssache. Umso größer war die Freude, dass sein Verein für die Aktion "Fans im Osten" ausgewählt worden ist. "Das ist ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte", freut sich Wogawa und hofft, dass die Spieler davon zusätzlich motiviert werden. Für den kleinen Verein in der Oberlausitz geht's im letzten Saisonspiel nämlich um das Überleben in der Kreisliga. Nach einer sehr durchwachsenen Saison mit nur drei Siegen in der Rückrunde wäre das Happy End mit einem Sieg im Derby perfekt. Die Gäste aus dem 13 Kilometer entfernten Kittlitz gehen als Tabellenfünfter leicht favorisiert ins Spiel. Tabellenführer in der "Schwarzbierliga" ist übrigens NFV Gelb-Weiß Görlitz 09. Der Traditionsklub spielte einst sogar in der DDR-Liga. Hans-Jürgen Dörner und Jens Jeremies lernten hier das Fußball-ABC.