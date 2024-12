Attentat auf Weihnachtsmarkt Sportwelt trauert nach Anschlag in Magdeburg

21. Dezember 2024, 11:21 Uhr

Nach dem tödlichen Anschlag in Magdeburg gibt es auch aus der Welt des Sports viele Beileidsbekundungen. Zum Gedenken an die Opfer wird es an diesem Wochenende Schweigeminuten in den deutschen Fußball-Stadien geben. Zudem werden die Mannschaften mit Trauerflor auflaufen.