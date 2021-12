FCM-Fans in Bochum: Ein rechtswidriger Polizei-Einsatz und seine Folgen

Werden durch das Urteil des Verwaltungsgerichts derartige Polizei-Einsätze künftig verhindert? Wohl kaum, glaubt Anna Luczak. "Das Gericht kann der Polizei nicht auf die Finger schauen, während sie agiert. Aber trotzdem hat sich die Polizei als Behörde an Recht und Gesetz zu halten. Interne Vorgaben müssen also danach ausgerichtet werden, wie die Rechtssprechung etwas bewertet. Die Hoffnung ist also, dass solche Urteile auch Wirkung haben für diesen Apparat. Und dass der sich das zu Herzen nimmt – beziehungsweise akzeptiert – dass es die Justiz so sieht und dass es deshalb auch von der Polizei so gesehen werden muss."