FCM zu Weihnachten: Last Christmas in Liga 3

Mit 41 Punkten beendet der 1. FC Magdeburg die Hinrunde in der 3. Liga als Herbstmeister. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz beträgt satte acht Punkte. Für die FCM-Fans könnte der Traum von der 2. Bundesliga also bald wieder in Erfüllung gehen.

Der FSV Zwickau liegt dem FCM nicht besonders. Nur eines der vergangenen elf Spiele gegen die Westsachsen konnten die Blau-Weißen gewinnen. Auch im Nachholspiel gab es nur ein Unentschieden für den FCM. Ein Spieler, der besonders für diese Schwierigkeiten des Clubs mit Zwickau steht, ist Davy Frick. Der Zwickauer wirkt nicht unbedingt komplett austrainiert, strahlt aber eine enorme Mentalität aus. Frick ist gegen Magdeburg regelmäßig – so auch am Mittwoch – an Toren, aber auch an verbalen Scharmützeln beteiligt. "Dass so ein Spieler in der 3. Liga mitspielen kann, ist mir unbegreiflich", sagt Guido Hensch.