FCM-Stürmer Luca Schuler: der Erling Haaland der 3. Liga

Seit dem Sommer spielt Luca Schuler für den 1. FC Magdeburg. In 17 Spielen gelangen ihm sieben Tore und drei Vorlagen. Selbst für einen Stürmer sind solche Werte keine Selbstverständlichkeit. Es zeigt, Schuler ist schnell angekommen in Magdeburg. Im Podcast erzählt er, wie ihm das gelungen ist und welche Ziele er mit dem Club hat.

Folge 20 von " Neues vom Krügel-Platz " in der Übersicht:

Nach anderthalb Jahren in der U23 von Schalke 04 ist Schuler im Sommer zum FCM gewechselt. Und damit zu einem Club, den er schon seit Jahren verfolgt. "Die Fans habe ich schon als Jugendlicher im Fernsehen mitbekommen. Vor allem damals, als sie so wild gehüpft sind, dass eine Tribüne gesperrt werden musste. So etwas findet man Deutschland eigentlich kein zweites Mal. Das war auch ein Grund, warum ich mich für Magdeburg entschieden habe."