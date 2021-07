FCM-Fan: "Ich kann nicht garantieren, dass ich nicht heulen werde"

Fußball ohne Fans – so sah die Realität auch beim 1. FC Magdeburg in den vergangenen Monaten aus. Doch das ändert sich mit Saisonbeginn. Im Podcast erzählt FCM-Fan und Blogger Alexander Schnarr von der Rückkehr zum Stadionerlebnis.

In Folge 4 von " Neues vom Krügel-Platz " spricht Schnarr außerdem über ...

Der 1. FC Magdeburg ist mit einem 2:0-Auftaktsieg bei Waldhof Mannheim in die neue Drittliga-Saison gestartet. Und Alexander Schnarr war im Stadion, erstmals seit anderthalb Jahren wieder auswärts dabei. "Das war ein großartiges Gefühl, nach so langer Zeit wieder in einem Stadion und im Gästeblock stehen zu dürfen", sagt der FCM-Fan und lässt das Stadionerlebnis sowie die sportliche Leistung des Klubs noch einmal Revue passieren.