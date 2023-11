Der FCM auf dem Weg zurück zum guten Gefühl

Es war eine lange Durststrecke. Fast zwei Monate lang, um genau zu sein. Anfang September hatte der 1. FC Magdeburg seinen letzten Sieg in der 2. Bundesliga eingefahren, mit 6:4 gegen Hertha BSC Berlin gewonnen. Dann kam die Krise. Und nun der Befreiungsschlag: Der FCM setzte sich auswärts mit 2:0 gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück durch. Die Erleichterung war groß.

Folge 18 von " Neues vom Krügel-Platz " in drei Schlagzeilen:

Trotz großer Verunsicherung zuletzt trat der FCM beim Tabellenschlusslicht souverän auf – und spielte erstmals seit Ende August wieder zu Null. Außerdem: Der FCM traf nach einem Standard! Eine Seltenheit bislang in dieser Saison. Im Podcast ordnen die FCM-Experten den Erfolg ein und besprechen, was gut lief und was noch besser werden muss.