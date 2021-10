Zuletzt verloren die Blau-Weißen gegen Würzburg und Halle. "Der FCM muss lernen", sagte FCM-Experte Jens Lampe deswegen in der letzten Folge. Und der FCM hat offenbar gelernt. Guido Hensch erklärt, was ihm besonders gefallen hat: "Der FCM ist in meinen Augen die spielstärkste Mannschaft in dieser 3. Liga. Und kann sich eigentlich nur selbst schlagen. Das hat er zuletzt zwei Mal gemacht. Ich fand imponierend, wie man diesmal sehr offensiv hinten raus gespielt hat und den Leuten dann etwas Spektakel bieten wollte." Doch auch einige Schwächen sind dem Experten aufgefallen.